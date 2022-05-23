День морської піхоти України 2022: красиві листівки та картинки українською

"Телеграф" підготував гарні листівки зі святом українською мовою

Цього понеділка, 23 травня, Україна святкує День морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

День Морської піхоти України розпочали відзначати у 2014 році, і датою свята до 2017 року було 16 листопада. У 2018 році указом тодішнього президента України Петра Порошенка від 23 травня 2018 року №145/2018 свято стали відзначати 23 травня. Нова дата пов’язана зі 100-річчям створення морської піхоти України, а також роковинами указу гетьмана Павла Скоропадського щодо Морського відомства "Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби".

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Цього дня святкують своє професійне свято морські піхотинці, які героїчно захищають території базування ВМС, островів, портів, аеродромів та інших важливих об’єктів в Україні.

З нагоди свята "Телеграф" зібрав красиві листівки та картинки зі святом українською мовою.

Листівки з Днем морської піхоти України 2022

Листівки з Днем морської піхоти України 2022

Листівки з Днем морської піхоти України 2022

Листівки з Днем морської піхоти України 2022

Листівки з Днем морської піхоти України 2022

Зазначимо, що у понеділок в Україні варто очікувати опади у вигляді дощу, який йтиме у деяких областях цілодобово.