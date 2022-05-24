Останній дзвоник в Україні 2022: найкращі листівки та картинки до свята українською
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"Телеграф" підготував найкрасивіші листівки до свята
Школярі з усієї України з нетерпінням чекають на день, коли для них пролунає останній дзвоник. Проте вперше в Україні закінчення навчального року пройде на фоні воєнних дій у країні. Останній дзвоник в українських школах має прозвучати у п’ятницю, 27 травня.
Додамо, що через війну з російським агресором у деяких школах навчання може продовжитися влітку, щоб надолужити всю програму через перерву.
Чому росії не виграти війну проти України?
"Телеграф" підготував найкращі вітальні листівки з нагоди останнього дзвоника в Україні.
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки вихідних буде в українців в останньому місяці весни.