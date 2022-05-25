Як привітати з останнім дзвоником в Україні 2022: яскраві листівки та картинки
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Останній дзвоник пролунає для учнів 27 травня
Останній дзвінок – це символ закінчення навчання, це веселе та сумне свято одночасно. Вперше в Україні закінчення навчального року пройде на тлі воєнних дій у країні. Останній дзвінок у більшості шкіл України пролунає у п'ятницю, 27 травня.
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"Телеграф" підготував добірку гарних привітань у листівках та картинках для вчителів, учнів та їхніх батьків.
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки вихідних буде в українців в останньому місяці весни.