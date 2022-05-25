Як привітати з останнім дзвоником в Україні 2022: яскраві листівки та картинки

Останній дзвоник пролунає для учнів 27 травня

Останній дзвінок – це символ закінчення навчання, це веселе та сумне свято одночасно. Вперше в Україні закінчення навчального року пройде на тлі воєнних дій у країні. Останній дзвінок у більшості шкіл України пролунає у п'ятницю, 27 травня.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Телеграф" підготував добірку гарних привітань у листівках та картинках для вчителів, учнів та їхніх батьків.

Листівки з Останнім дзвоником 2022

Листівки з Останнім дзвоником 2022

Листівки з Останнім дзвоником 2022

Листівки з Останнім дзвоником 2022

Листівки з Останнім дзвоником 2022

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки вихідних буде в українців в останньому місяці весни.