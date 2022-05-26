З останнім дзвоником 2022 року! Барвисті привітання для випускників у картинках та листівках

Останній дзвоник – улюблене свято школярів, які завершують навчання.

Вже цієї п’ятниці, 27 травня, у багатьох українських школах прозвучить останній дзвоник. Однак у зв’язку з військовими діями в країні, в деяких областях, закінчення навчального року буде пізніше.

У цей веселий і водночас сумний день хтось попрощається зі школою лише на літо, а хтось вирушить у доросле життя і покине стіни рідного навчального закладу назавжди. Вона для тих і для інших закінчення навчального року — це особливе свято.

"Телеграф" підготував добірку гарних привітань у листівках та картинках для учнів, випускників та їхніх батьків.

Більше вітальних картинок — у нашому попередньому матеріалі.