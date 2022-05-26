Красиві привітання на останній дзвоник 2022 для класного керівника: картинки та листівки

"Телеграф" підготував найкрасивіші листівки до свята

Останній дзвоник – це радісний день для всіх, особливо для вчителів, адже попереду на них чекає три місяці без уроків та учнів. Ну і звичайно вони так само як і діти чекають канікули, які в дорослому житті називаються відпустка. Однак і для них це теж дуже сумний день, адже їм доведеться попрощатися з випускниками, які восени сядуть уже за парти у ВНЗ.

У зв’язку з військовими діями країни, традиційних лінійок нічого очікувати, та й навчальний рік у різних галузях закінчується по-різному. Однак нічого не заважає вам відправити вітальну картинку своєму класному керівнику, щоб подякувати йому за його працю.

"Телеграф" підготував для своїх читачів добірку гарних привітань з останнім дзвоником 2022 року для вчителів.

Більше вітальних картинок – у нашому попередньому матеріалі