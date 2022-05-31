День захисту дітей 2022: привітання зі святом в милих листівках та картинках

Свято на захист дітей у всьому світі відзначають у перший день літа

Цього вівторка, 1 червня, відзначається Міжнародний день захисту дітей (International Day for Protection of Children). Це чудове свято радості та надії.

День захисту дітей – щорічне нагадування суспільству про необхідність захищати права дитини, щоб вони мали змогу навчатися, займатися улюбленою справою та у майбутньому стати законослухняними громадянами своєї країни. Особливо важливим цей день є під час війни в Україні, адже росія знищує нашу націю, вбиваючи та незаконно вивозячи маленьких українців зі своєї батьківщини. Відомо, що з початку повномасштабної війни з України до країни-агресорки депортували близько 230 тисяч дітей та неповнолітніх підлітків.

День захисту дітей: історія свята

Святкувати Міжнародний день захисту дітей у листопаді 1949 року ухвалила Міжнародна демократична федерація жінок. Вперше свято було відзначено у 1950 році.

Привітання з Днем захисту дітей-2022: листівки та картинки

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята відзначатимуться в Україні у червні 2022 року.