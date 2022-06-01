З першим днем літа! Найкращі листівки та картинки

Адресуйте рідним та друзям гарні картинки з 1 червня

Перший день літа – це довгоочікуваний, радісний, сонячний та бажаний день. Звичайно, війна затьмарила прихід найтеплішої пори 2022 року, однак ми впевнені, що все закінчиться нашою перемогою, і літні свята українці відзначатимуть у мирній країні.

Нехай з першого червня для наших читачів розпочнеться цілих три місяці позитиву, сонця, відпочинку, відмінного настрою та позитивної енергії.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Телеграф" підготував для вас яскраві, барвисті листівки та картинки з першим днем літа, які ви можете надіслати всім своїм друзям, близьким та рідним людям за допомогою соцмережі чи месенджера.

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Нагадаємо, що у червні 2022 року українці відзначають православне свято Вознесіння Господнє – подія випадає на 2 червня.