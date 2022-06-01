Яскраві листівки та картинки з першим днем літа 2022 року

Відправляйте в перший день літа милі листівки та картинки близьким та друзям

Першого червня настала найкраща пора року, але цього разу з гірким присмаком війни. Поки наші воїни захищають країну від російського гнобителя, прості українці намагаються налагодити життя там, де немає воєнних дій. Хоч це і важко.

Щоб трохи підняти собі настрій, "Телеграф" підготував гарні листівки та картинки на перший день літа. Хоч би що там не було, ми бажаємо нашим читачам ласкавого сонця, величезного щастя, море любові та віри в нашу швидку перемогу.

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Барвисті картинки ви можете надіслати своїм рідним, близьким, друзям та колегам.

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Нагадаємо, що у червні 2022 року українці відзначають православне свято Вознесіння Господнє – подія випадає на 2 червня.