З Днем захисту дітей 2022! Побажання щасливого дитинства у гарних листівках та картинках

1 червня - перший день літа, у який відзначається Міжнародний день захисту дітей

Першого дня літа, 1 червня, в Україні відзначається День захисту дітей. Основною метою цього світлого свята є нагадування світовій спільноті не забувати про важливість прав дитини. Особливо важливим є цей день під час війни в Україні.

День захисту дітей почали відзначати в Україні 1998 року, хоча вперше у світі свято відзначили ще 1950 року за ініціативи Міжнародної демократичної федерації жінок.

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