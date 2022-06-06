З днем ангела Оксани! Красиві привітання з іменинами у картинках та листівках

Оксани та Ксенії часто вперті та самостійні.

У понеділок, 6 червня, окрім Дня журналіста в Україні, відзначається ще одне свято – день ангела Оксани та Ксенії. Оскільки у цей день православна церква вшановує пам’ять святої Ксенії Петербурзької, то всі дівчата, які мають її ім’я, відзначають іменини.

Походження імені пов’язують із давньогрецьким словом "ксенос" або "ксеніа", що перекладається як "гостина", "гостя", "чужа", "чужинка". Зазначимо, що ім’я Оксана є досить популярним в Україні. Також часто зустрічається й інша форма імені Ксенія.

Дівчата з ім’ям Оксана вперті та непередбачувані, це люди настрою. Вони ексцентричні та емоційні, проте водночас добрі та поступливі. Оксани ніколи не залишаються байдужими і завжди готові прийти на допомогу нужденним. Попри не найпростіший характер, Ксюші вміють дружити і знає ціну близьким людям.

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"Телеграф" вітає всіх Оксан із Днем ангела, і на честь свята ми зібрали гарні та яскраві привітання з іменинами, які можна відправити винуватці урочистостей, щоб підняти їй настрій.

Привітання з днем Оксани 2022: картинки та листівки

Привітання з днем Оксани 2022: вірші та проза

Всю доброту, яка існує у світі, Всю радість, що живе серед людей, Найкращі, всі, що до вподоби, квіти Дарую Вам, Оксано, в цей прекрасний день! Хай Матір Божа Вас охороняє, В душі панує світла доброта, Ісус Христос здоров'я посилає На многії та благії літа!

Ксюша, вітаю! Нехай твій чудовий настрій тебе ніколи не покидає! Нехай не вичерпується запас енергії та оптимізму! Кохання тобі взаємної, здоров’я квітучого, тепла, затишку та душевного світла!

Бажаю без джинів і риб золотих Здійснити усе, що у мріях твоїх. Без доброї феї чи злого троля Знайти свого принца або короля. Життя ж не легенда, і навіть не міф. Це – казка, яку світ для тебе створив!

Мила Оксано, бажаю тобі поринути у чудовий світ казкового життя, нехай достаток та добробут оточують тебе. А найголовніше — будь здоровою та по-жіночому щасливою!

Сонце із неба радісно сяє, Проміння для тебе в букетик збирає, Вітер шепоче, мов промовляє, Тебе з іменинами Оксано вітає!

Оксано, вітаю тебе зі святом! Бажаю найміцнішого та найзалізнішого здоров’я, спокійного та розміреного життя, любові до метеликів у животі та величезну кількість радості та усмішок з боку!

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