З Днем ангела Вікторії! Найкращі листівки та картинки

Красиві привітання з Днем ангела Вікторії шукайте на "Телеграф"

Крім пам’яті Іоанна Хрестителя цього вівторка, 7 червня, православна церква також згадує про святу Вікторію Ефеську. Про цю мученицю практично нічого невідомо. Однак вважається, що вона постраждала за віру в Христа у 250 році, за правління римського імператора Деція.

Оскільки у цей день усі дівчата та жінки на ім’я Вікторія відзначають свої іменини, "Телеграф" розповідає про значення імені, а також публікує вітальні листівки та картинки до Дня ангела Вікторії.

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Іменини Вікторії 7 червня: значення імені

Значення імені Вікторія з латинської — "перемога". Вікторія з дитинства не любить опинятися у центрі уваги. Вважає за краще бути осторонь, але подорослішавши дівчинка стає більш "живою" і веселою. Не любить Вікторія залежати від кого-небудь. Вона самостійна і рідко просить допомоги в оточуючих. Звикла добиватись всього сама.

Привітання з Днем ангела Вікторії 2022: листівки та картинки

Раніше "Телеграф" писав про те, на які релігійні свята чекають православних християн у червні 2022 року. Календар великих церковних свят – у нашому матеріалі.