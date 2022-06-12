Бажаємо миру та Божої милості: зворушливі привітання з Трійцею 2022

Усі православні храми цього дня прикрашені гілками берези, бузку, клена.

У неділю, 12 червня, православна церква відзначає одне з найважливіших свят у церковному календарі – День святої Трійці. Це свято не має точної дати — його заведено відзначати на 50-й день після Великодня.

Саме цього дня на святих апостолів, послідовників Ісуса Христа, зійшов Святий Дух, який символізує триєдність Бога. З цього дня Бог послав апостолам дар говорити різними мовами.

Трійця символізує розквіт природи та початок нового життя, а також прихід справжнього літа. У храмах цього дня правлять божественні літургії та звершують вечірню. До свята жінки печуть пироги, готують м’ясні та рибні закуски. У деяких регіонах в цей день фарбують яйця в зелений колір.

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