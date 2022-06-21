Привітання з днем народження: найкращі листівки та картинки

Привітайте близьку чи просто знайому людину з її днем народження

День народження – це важливе свято у житті кожної людини. Побажати всього найкращого імениннику з днем народження хочеться всім його близьким людям, родичам, друзям, колегам. Привітайте з днем народження найкращими листівками та картинками.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі яскраві листівки та картинки, які ви можете надіслати у соцмережі чи месенджері імениннику. Гарні побажання з днем народження обов’язково піднімуть йому настрій та подарують приємні емоції.

З днем народження: листівки та картинки з побажаннями

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