Івана Купала 2022: красиві привітання зі святом у листівках та картинках

Найкращі вітання на Івана Купала спеціально для наших читачів!

Ніч з 6 на 7 липня – одна з найзагадковіших у році, адже в цей період відзначається одне з наймістичніших літніх свят — Івана Купала. Люди здавна надавали цьому святу особливого значення, і вважали його наповненим магією та чаклунством.

Напередодні свята, за традицією, ворожать, стрибають через багаття, купаються та шукають скарби. Люди щиро вірили, що в купальську ніч вся навколишня природа наділяється чарівною силою, здатна розмовляти та передбачати майбутнє. І обов’язково вітають рідних та друзів із цим веселим та загадковим святом.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів добірку яскравих привітань зі святом Івана Купала у листівках та картинках, щоб ви могли надіслати одну з них своїм рідним та близьким.

Привітання з Івана Купала 2022: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" писав, як правильно гадати на Івана Купала. Також про найцікавіші ворожіння, які можна провести в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.