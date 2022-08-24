З Днем Незалежності України 2022! Патріотичні вірші, найкращі листівки до свята

Найвдаліші та найгарніші вітання з Днем Незалежності України 24 серпня у матеріалі "Телеграфу"

Цієї середи українці святкують вже 31-й День Незалежності України — велике державне свято, яке громадяни нашої країни відзначають щороку 24 серпня.

І хоча у 2022 році ми вшановуємо нашу незалежність під звуки сирен та вибухи снарядів, це свято стане нагадуванням усьому світу, як дорого коштує людська свобода. Підняти дух цього дня можна як за допомогою побажань миру та чистого неба над головою, так і за допомогою української музики.

У цьому матеріалі "Телеграф" підготував гарні привітання у віршах та листівках із Днем Незалежності України-2022. Привітайте своїх рідних та близьких із цим святом.

З Днем незалежності Вас щиро вітаю!

У це свято сьогодні від серця бажаю

Міцного здоров’я, щасливої долі,

Всього щоб в житті у Вас було доволі,

Господь хай родину від бід вберігає,

А щастя й достаток Ваш дім не минають!

З Днем Незалежності України

Шлю вітання нині.

Щоб держава процвітала

В кожній світлій днині.

Щоби ми жили у мирі,

У добрі та ласці,

Щоби дні були прекрасні,

Мов в дитячій казці.

Рідна моя Україна,

Від душі тебе вітаю.

Процвітання і зростання

У цей день тобі бажаю.

Будь квітуча й плодовита,

Незалежна і щаслива.

Хай панують завжди мир,

Єдність, воля й позитив!

З Днем незалежності вас, українці!

Не треба лишатися нам наодинці,

Бо в єдності сила наша й звитяга.

Бажаю здоров’я, добра і поваги.

День незалежності святкує Україна!

Щоб колоситься золотавій ниві,

Заводам і містам рости невпинно,

А ще — щоб люди всі були щасливі.

Хай буде спокій, щастя, мир і братство,

І злагода, прогрес і процвітання,

Лугів роздолля і лісів багатство,

І спів дзвінкий пташиний на світанні!

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