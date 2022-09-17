З Днем рятувальника! Яскраві привітання у картинках, листівках та відео для українських "супергероїв"

Рятувальниками можуть бути не лише люди, а й навіть тварини.

Щороку, 17 вересня, українські "супергерої" відзначають своє професійне свято – День рятувальника. Зазначимо, що дату святкування обрано не випадково, адже цього дня у православній церкві вшановують ікону Божої Матері "Неопалима Купина", яка вважається покровителькою пожежників та рятувальників, а на офіційному рівні свято було започатковане у 2008 році указом президента Віктора Ющенка.

Рятувальники — це ті люди, які ризикуючи своїм життям, рятують інших людей, гасять пожежі, проводять аварійно-рятувальні операції, "прибирають" наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. А в період війни на їхні плечі лягає ще більше обов’язків, адже від швидкої та злагодженої роботи можуть залежати безліч життів тих людей, які опинилися під завалами.

Цього дня "Телеграф" пропонує вшанувати роботу всіх рятувальників: фахівців з аварійно-рятувальних та пошукових робіт, саперів, водолазів, пожежників та ліквідаторів аварій та привітати всіх своїх знайомих, які обрали собі таку важливу професію. Ми зібрали для читачів гарні листівки та картинки до Дня рятувальника України, якими ви можете привітати у соціальних мережах чи месенджерах.

Привітання з Днем Рятувальника України 2022: картинки та листівки

Відеовітання з Днем Рятувальника України 2022

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