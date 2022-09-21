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Різдво Пресвятої Богородиці 2022: яскраві відеопривітання зі святом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці

Свято входить до числа 12 найважливіших на рік.

У середу, 21 вересня, християни східного обряду відзначають Різдво Пресвятої Богородиці (у народі – Друга Пречиста). Цього дня православні відзначають день народження матері Ісуса Христа – Діви Марії, і це свято відкриває цикл великих дванадесятих свят.

Пресвята Богородиця вважається покровителькою дому та жіночого щастя, тому в цей усі жінки звертаються до святої, і їхні прохання та молитви будуть почуті. До святкового столу господині подавали рибні страви, овочі та фрукти нового врожаю, варення, горіхи та мед.

"Телеграф" підібрав для вас найкрасивіші вітальні листівки та картинки до свята 21 вересня, якими ви можете привітати своїх близьких цього дня.

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2022: картинки та листівки

Вітання з Різдвом Пресвятої Богородиці
З Різдвом Пресвятої Богородиці
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці — картинки
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці — листівки
З Різдвом Пресвятої Богородиці — привітання
листівки з Різдвом Пресвятої Богородиці

Відеовітання з Різдвом Пресвятої Богородиці

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у серпні 2022 року.

Теги:
#Поздоровлення #Різдво Пресвятої Богородиці.