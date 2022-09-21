Різдво Пресвятої Богородиці 2022: яскраві відеопривітання зі святом

Свято входить до числа 12 найважливіших на рік.

У середу, 21 вересня, християни східного обряду відзначають Різдво Пресвятої Богородиці (у народі – Друга Пречиста). Цього дня православні відзначають день народження матері Ісуса Христа – Діви Марії, і це свято відкриває цикл великих дванадесятих свят.

Пресвята Богородиця вважається покровителькою дому та жіночого щастя, тому в цей усі жінки звертаються до святої, і їхні прохання та молитви будуть почуті. До святкового столу господині подавали рибні страви, овочі та фрукти нового врожаю, варення, горіхи та мед.

"Телеграф" підібрав для вас найкрасивіші вітальні листівки та картинки до свята 21 вересня, якими ви можете привітати своїх близьких цього дня.

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці 2022: картинки та листівки

Відеовітання з Різдвом Пресвятої Богородиці

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