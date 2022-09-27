Воздвиження Хреста Господнього 2022: зворушливі відеопривітання українською мовою

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний дощ, то осень буде ще невеликою.

Воздвиження Хреста Господнього — це найважливіша дата в православному християнстві, яка випадає на 27 вересня, одне з 12 головних, або дванадесятих свят православної церкви.

На Воздвиження треба дотримуватись суворого посту — не можна їсти ні м’ясні, ні молочні продукти. Також не можна прибирати, прати, шити та виконувати будь-яку брудну роботу. Не варто також починати жодних важливих та значних справ, бо все розпочате цього дня або буде марно, або завершиться повним провалом.

"Телеграф" підготував відповідні відеовітання, картинки та листівки українською мовою до свята, які ви можете надіслати своїм рідним до соцмережі чи месенджера.

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2022: картинки та листівки

Відеовітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2022

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у серпні 2022 року.