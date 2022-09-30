День Віри, Надії та Любові 2022: красиві привітання у картинках та листівках

Також цього дня свій день ангела святкують дівчата, названі іменами святих.

У п’ятницю, 30 вересня, православна церква вшановує святу Софію та її трьох дочок — Віру, Надію та Любов. Ці жінки належали до перших християн, і в дуже юному віці постраждали за свою віру: маленьких Віру (12 років), Надію (10 років) та Любов (9 років) зрадили страшним болісним тортурам на очах у матері.

Цього дня християни моляться святим. У них просять сімейного щастя, а також звільнення від безпліддя. Також мучениці вважаються заступницями всіх жінок.

"Телеграф" підібрав для вас найкрасивіші привітання у листівках та картинках до свята 30 вересня, якими ви можете привітати своїх близьких цього дня.

Привітання з Днем Віри, Надії та Любові 2022: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2022 року.