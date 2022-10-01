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З першим жовтня! Найкращі листівки та картинки для близьких та друзів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Привітання з 1 жовтня 2022 року
Привітання з 1 жовтня 2022 року

Давайте сьогодні привітаємо один одного з приходом цієї чудової пори

Ось і настав жовтень — другий осінній місяць, який обіцяє українцям чимало погодних сюрпризів. І хоча зустрічати цей "золотий місяць" нам усією країною доводиться в нерадісних тонах, хоч трохи скрасити цей день все ж таки можна.

"Телеграф" пропонує вибрати гарну листівку з першим днем жовтня, мабуть, найкрасивішим місяцем осені! Привітайте своїх коханих, близьких друзів і просто знайомих із цією датою, скориставшись будь-якою соціальною мережею чи месенджером.

Листівки з 1 жовтня-2022: привітання у картинках

листівка жовтень 2022 принеси нам мир
листівка з теплим та мирним жовтнем 2022
листівка з 1 жовтня 2022 року миру та тепла
листівка привіт жовтень 2022
листівка побажання теплого та мирного жовтня 2022
листівка привіт жовтень 2022

Раніше "Телеграф" писав, які три знаки Зодіаку купатимуться в коханні в жовтні 2022 року.

Теги:
#Жовтень #Поздоровлення #Листівки