З днем вчителя 2022 року! Гарні відеопривітання, картинки та листівки
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Порадуйте своїх викладачів із їхнім днем цими гарними листівками.
Цієї неділі, 2 жовтня, всі українські педагоги святкують своє професійне свято — День вчителя чи День працівників освіти.У це свято учні та їхні батьки вітають улюблених викладачів, а ще роблять для них оригінальні подарунки, зокрема своїми руками.
Зазначимо, що офіційно свято День вчителя було започатковано ще 1994 року, указом президента України Леоніда Кучми. При цьому в усьому світі День вчителя святкують 5 жовтня, тому що цього дня було прийнято Рекомендації МОП/ЮНЕСКО про становище вчителів 1966 року.
Обов’язково привітайте своїх вчителів з їхнім професійним святом мальовничими листівками, картинками та відеовітаннями, які "Телеграф" підготував спеціально до цього дня.
Привітання з Днем вчителя 2022: картинки та листівки
Відеовітання з Днем вчителя 2022
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