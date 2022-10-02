З днем вчителя 2022 року! Гарні відеопривітання, картинки та листівки

Порадуйте своїх викладачів із їхнім днем цими гарними листівками.

Цієї неділі, 2 жовтня, всі українські педагоги святкують своє професійне свято — День вчителя чи День працівників освіти.У це свято учні та їхні батьки вітають улюблених викладачів, а ще роблять для них оригінальні подарунки, зокрема своїми руками.

Зазначимо, що офіційно свято День вчителя було започатковано ще 1994 року, указом президента України Леоніда Кучми. При цьому в усьому світі День вчителя святкують 5 жовтня, тому що цього дня було прийнято Рекомендації МОП/ЮНЕСКО про становище вчителів 1966 року.

Обов’язково привітайте своїх вчителів з їхнім професійним святом мальовничими листівками, картинками та відеовітаннями, які "Телеграф" підготував спеціально до цього дня.

Привітання з Днем вчителя 2022: картинки та листівки

Відеовітання з Днем вчителя 2022

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята відзначаються українцями в жовтні 2022 року.