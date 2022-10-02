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День вчителя в Україні 2022: привітання у гарних листівках та картинках

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Привітання з Днем вчителя 2 жовтня 2022 року
Привітання з Днем вчителя 2 жовтня 2022 року

Щорічно День вчителя в Україні відзначається у першу неділю жовтня

Цієї неділі українські викладачі відзначають своє професійне свято — День вчителя, або День працівників освіти.

Вперше свято було відзначено у 1994 році, після його заснування президентом України Леонідом Кучмою "на підтримку ініціативи освітян України". День вчителя в Україні щороку святкують у першу неділю жовтня, тож у 2022 році подія випадає на 2 число.

Привітайте своїх вчителів зі їхнім святом у цей день, навіть якщо ви вже не сидите за партою багато років. З нагоди "Телеграф" зробив добірку барвистих вітальних листівок та картинок до Дня вчителя, які ви можете відправити улюбленому викладачеві у соцмережі чи месенджері.

Листівки до Дня вчителя в Україні 2022

листівка з днем вчителя 2022
листівка з днем вчителя 2022
листівка з днем вчителя 2022
листівка з днем вчителя 2022
листівка з днем вчителя 2022
листівка з днем вчителя 2022

Ще більше привітань із Днем вчителя-2022 ви можете знайти у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#День учителя #Поздоровлення #Свята #Листівки