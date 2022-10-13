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Покров Пресвятої Богородиці: яскраві та ніжні вітальні листівки на 14 жовтня

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Покров Пресвятої Богородиці Новина оновлена 13 жовтня 2022, 18:17
Покров Пресвятої Богородиці

Обов’язково привітайте рідних та близьких зі світлим святом Покрови-2022.

В середині осені, 14 жовтня, Україна відзначає велике церковне свято – Покрова Пресвятої Богородиці. Цей день присвячений Матері Божій, яка завдяки своєму білосніжному вбранню врятувала людей від загибелі. Вона розпростерла білий покров над людьми, що моляться, і захистила ціле місто від облоги ворогів.

Цього радісного осіннього дня люди традиційно бажають одне одному миру, благополуччя, радості, світла, благодаті, і щоб Божа Матір оберігала всіх від негараздів, хвороб та горя.

"Телеграф" підготував для вас яскраві, ефектні, красиві та одухотворені вітальні листівки з Покровом Богородиці, які ви можете адресувати близьким, рідним, коханим людям, а також друзям, колегам та сусідам.

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Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначають у жовтні-2022.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #Покров Пресвятої Богородиці