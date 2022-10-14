З Днем захисників та захисниць України 2022! Патріотичні листівки та картинки українською мовою

Надсилайте ефектні вітальні листівки у свято 14 жовтня всім захисникам та захисницям України

У п’ятницю, окрім найважливішого церковного свята Покрови Пресвятої Богородиці, українці також вшановують своїх захисників. 14 жовтня відзначається День захисників та захисниць України.

Це значуще державне свято присвячене давній традиції шанування українського війська. Також цього дня святкується і День українського козацтва. Крім цього, вважається, що саме 14 жовтня було засновано Українську повстанську армію (УПА).

"Телеграф" вітає всіх із цим знаменним днем. Бажаємо миру, благополуччя, процвітання та щастя у кожну українську родину. Цього дня пропонуємо привітати друзів, рідних та близьких із Днем захисників та захисниць України красивими листівками та картинками українською мовою з побажаннями всього найкращого та мирного неба над головою.

Раніше "Телеграф" писав, які ще державні свята українці відзначають у жовтні 2022 року.