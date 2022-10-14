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З Покровою Пресвятої Богородиці 2022! Привітання у душевних листівках українською мовою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
1910
Покров Пресвятої Богородиці відзначається 14 жовтня
Покров Пресвятої Богородиці відзначається 14 жовтня

Традиційно на Покров прийнято просити Богородицю про допомогу

Цієї п’ятниці, 14 жовтня, відзначається одне з найбільших і шанованих свят — Покров Пресвятої Богородиці.

Це особливий день, коли відбуваються чудеса. Вважається, що Богородиця чує кожну молитву, вимовлену від щирого серця, яка була сказана перед іконою Діви Марії. Також дівчата цього дня ворожили на нареченого.

Привітайте сьогодні рідних та близьких з особливим днем. "Телеграф" підготував для читачів листівки зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та вітальні картинки українською мовою.

Покров Пресвятої Богородиці 2022 — листівки українською

листівка зі святом покрови Пресвятої Богородиці 2022
листівка з покровою Пресвятої Богородиці 2022
листівка з покровом Пресвятої Богородиці 14 жовтня
листівка з покровою Пресвятої Богородиці
листівка з покровою Пресвятої Богородиці 2022
листівка з покровою Пресвятої Богородиці українською

Нагадаємо, що щорічно 14 жовтня в Україні відзначають декілька важливих для країни державних свят. Серед них – День захисників та захисниць України, День українського козацтва та День УПА. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначають у жовтні-2022.

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#Поздоровлення #Листівки #Покров Пресвятої Богородиці