З Покровою Пресвятої Богородиці 2022! Привітання у душевних листівках українською мовою

Традиційно на Покров прийнято просити Богородицю про допомогу

Цієї п’ятниці, 14 жовтня, відзначається одне з найбільших і шанованих свят — Покров Пресвятої Богородиці.

Це особливий день, коли відбуваються чудеса. Вважається, що Богородиця чує кожну молитву, вимовлену від щирого серця, яка була сказана перед іконою Діви Марії. Також дівчата цього дня ворожили на нареченого.

Привітайте сьогодні рідних та близьких з особливим днем. "Телеграф" підготував для читачів листівки зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та вітальні картинки українською мовою.

Покров Пресвятої Богородиці 2022 — листівки українською

Нагадаємо, що щорічно 14 жовтня в Україні відзначають декілька важливих для країни державних свят. Серед них – День захисників та захисниць України, День українського козацтва та День УПА. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначають у жовтні-2022.