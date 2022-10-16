З Днем шефа 2022! Найкращі листівки та картинки

Привітайте свого керівника з його професійним святом

Цієї неділі в Україні та в усьому світі святкується День шефа або День боса. Про це говорить календар свят та вихідних на жовтень-2022. Професійне свято керівників усіх ланок відзначається щорічно 16 жовтня.

Цього дня працівники мають можливість висловити подяку своєму керівнику або керівниці. Робота шефа зовсім нелегка, як це прийнято вважати. Це величезна відповідальність, постійні понаднормові та безсонні ночі.

"Телеграф" пропонує привітати свого начальника, і зовсім не має значення, чоловік це чи жінка — перш за все, це людина, у підпорядкуванні якої перебуває не один співробітник.

Спеціально для цього дня ми підготували найкращі листівки та вітальні картинки до Дня шефа 16 жовтня.

З Днем шефа 2022 – листівки з віршами

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята в Україні випадають у жовтні 2022 року.