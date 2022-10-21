Іменини Таїсії 21 жовтня: ефектні листівки та найкращі привітання з днем ангела

У День ангела Таїсії не забудьте привітати іменинниць зі святом.

21 жовтня День ангела святкують жінки із божественним ім’ям Таїсія. Тож усі Таї, Таєчки, Таїсії та Тасі заслужили привітання на свої іменини. Обов’язково привітайте своїх знайомих та надішліть найкращі побажання цього дня.

Ім’я Таїсія в перекладі з давньоєгипетської означає "богиня родючості". Дівчата з таким ім’ям відрізняються спокійним та поступливим характером, розважливістю, чарівністю та ясним розумом.

У день ангела Таїсії "Телеграф" зібрав для вас гарні листівки, а також добрі привітання з іменинами у прозі, віршах та своїми словами.

Прикольне привітання з іменинами для Таї

***

Побажаю тобі, Тасю,

Найчудовішого щастя,

Кожен день щоб був прекрасним,

Сонечко світило ясно,

Усі бажання враз збувалися,

І всі тобою милувалися!

Оригінальне привітання Таїсії з днем ангела

***

Таємнича,

Ангельськи мила,

Яскрава -

дорога Тая!

Вітаю з днем ангела та бажаю тобі завжди залишатися такою.

Нехай у твоєму житті все і завжди складається найкращим чином.

Добрі привітання іменинниці Таїсії

***

Нехай сьогодні в тебе, Тая,

Душа від щастя підлітає,

Здійсняться мрії в одну мить,

І голова не заболить.

Бажаю усмішок яскравих

І смаку щастя, наче мед!

Нехай лише приємні миті

Цей день тобі несе!

З іменинами Таїсії: вітання своїми словами

***

Вітаю з днем ангела, Таїсія!

Бажаю мирного неба над головою, життя без проблем,

а любов щоб у серці жила і допомагала у важкі часи.

Залишайся завжди найдобрішою, чуйною та щасливою!

Добре вітання у день ангела Таї у прозі

***

Тая, цього чудового дня я бажаю тобі розквітати від щастя

і танути від кохання. Нехай у тебе життя буде яскравим, довгим,

радісним, веселим, нехай ніколи не потурбують серце біди,

нехай кожен день приносить удачу та любов!

З іменинами Таїсії: вітальні листівки

Раніше "Телеграф" публікував календар церковних свят на жовтень 2022 року.