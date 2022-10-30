Рус

З Днем автомобіліста-2022! Круті листівки та картинки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Найкращі привітання з Днем автомобіліста Новина оновлена 30 жовтня 2022, 10:01
Найкращі привітання з Днем автомобіліста. Фото freepik.com

День автомобілістів та дорожників святкують в останню неділю жовтня

Згідно з календарем свят на жовтень-2022, в останню неділю цього місяця в Україні відзначається День автомобіліста та дорожника.

Офіційно свято затверджено 1993 року Леонідом Кравчуком. У 2022 році День автомобіліста та дорожника випадає на 30 жовтня.

Наразі це не лише професійне свято працівників автотранспорту та дорожнього господарства – цього дня прийнято вітати всіх водіїв! "Телеграф" підготував для своїх читачів привітання у гарних листівках та картинках.

Пересилайте приємні вітальні картинки своїм близьким та знайомим, які не уявляють жодного дня без керма, у соцмережах та месенджерах.

З Днем автомобіліста та дорожника у 2022-му: листівки та картинки

листівка з днем автомобіліста та дорожника 2022
листівка з днем автомобіліста та дорожника 2022
листівка з днем автомобіліста та дорожника 2022
листівка з днем автомобіліста та дорожника 2022
листівка з днем автомобіліста та дорожника 2022
листівка з днем автомобіліста та дорожника 2022

Нагадаємо, що 31 жовтня в усьому світі, включаючи Україну, відзначають найстрашніше свято року — Хелловін. У наших матеріалах ви дізнаєтеся, що можна приготувати на Хелловін, а також, яким героєм вбратися і який зробити грим на Хелловін-2022.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #День автомобіліста і дорожника