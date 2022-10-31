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З Хелловіном 2022! Найкращі прикольні листівки та картинки до свята

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Найкращі привітання з Хелловіном-2022 — у нашій добірці
Найкращі привітання з Хелловіном-2022 — у нашій добірці. Фото pixabay.com

Цього дня прийнято влаштовувати справжні карнавали "нечистої сили"

У ніч із 31 жовтня на 1 листопада українці щороку відзначають найжахливіше, і водночас веселе свято — Хелловін, або День усіх святих. 2022 року це час із понеділка на вівторок.

Вважається, що на Хелловін відкривається портал між світом живих та мертвих, тому цього дня можна побачитися з усілякою нечистю, відьмами та чаклунами. Щоб духи обійшли стороною і не завдали шкоди, на Хелловін намагалися замаскуватися "під свого": у привида, монстра чи іншу нечисть.

У цей жахливий та веселий день важливим атрибутом є не лише яскраві образи, а й прикольні привітання. "Телеграф" пропонує вам круту добірку листівок та картинок на Хелловін-2022, за допомогою яких ви зможете привітати друзів цього понеділка.

Листівка з Хелловіном 2022
Листівка з Хелловіном 2022
Листівка з Хелловіном 2022
Листівка з Хелловіном 2022
Листівка з Хелловіном 2022
Листівка з Хелловіном 2022
Листівка з Хелловіном 2022
Листівка з Хелловіном 2022

У наших матеріалах ви також можете дізнатися, що можна приготувати на Хелловін-2022, а також, яким героєм вбратися і який зробити грим на Хелловін-2022.

Теги:
#Хеллоуїн #Поздоровлення #Листівки