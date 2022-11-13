З днем доброти! Милі привітання, картинки та листівки зі святом

У День Доброти, окрім добрих посмішок та справ, прийнято дарувати знайомим та незнайомим людям квіти

Щороку, 13 листопада, у всьому світі відзначається дуже приємне свято — День доброти. Історія свята бере свій початок у 1997 році в Японії разом із створенням волонтерського "Всесвітнього руху за доброту". Офіційно Всесвітній день Доброти був заснований у Сінгапурі 18 листопада 2000 року на 3-й конференції Руху доброти.

Спочатку до нього входили лише представники тихоокеанського регіону, а згодом до них приєдналися ще кілька регіонів. На 2022 рік це добре свято відзначають у 28 країнах: США, Канада, Японія, Франція, Італія, Індія, Нідерланди, Нова Зеландія, Непал, Нігерія, Південна Корея, Сінгапур, Великобританія, ОАЕ… І з кожним роком їхня цифра тільки зростає. В Україні це свято поки що не таке популярне, але це не заважає поширювати добру традицію і робити добрі вчинки.

Найпростішим проявом доброти в цей день буде ваше хороше ставлення до оточуючих: скажіть сьогодні в магазині на касі "дякую", подайте руку бабусі, жінці, дівчині, що виходить, руку при виході з громадського транспорту.

Тому з приводу "Телеграф" зібрав милу підбірку вітальних листівок та картинок із цим добрим святом, які ви зможете відправити своїм рідним, друзям та знайомим у соцмережах чи месенджерах.

Привітання з днем доброти: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" публікував прикольні вітання з днем народження у СМС.