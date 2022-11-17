Привітання з Днем студента: барвисті листівки й картинки, вірші та проза

Свято з’явилося після трагічної історії з чеськими студентами-патріотами

Щорічно у світі святкують Міжнародний день студента 17 листопада. У 2022 році дата припадає на четвер. Цього дня прийнято вітати всіх, хто зараз перебуває у статусі студента, а самі винуватці урочистості влаштовують вечірки та святкові заходи.

"Телеграф" публікує барвисті картинки та листівки до Дня студента, які можна надіслати у всіх доступних месенджерах своїм знайомим студентам. Також ви можете написати у смс коротке привітання у прозі своїми словами або поділитися святковим віршем.

Історія свята

Міжнародний день студента було встановлено на згадку про чеських студентів-патріотів. Україна відзначає День студента із 1999 року. Зародилося свято раніше. Спочатку дата не асоціювалася з веселістю та радістю, адже 17 листопада 1939 року в Чехословаччині понад 1200 студентів заарештували та помістили до концтабору, причина – акція протесту, яка розпочалася з мирної демонстрації на честь річниці утворення Чехословацької держави, під час якої застрелили студента з медичного факультету. Декого з учнів-арештантів стратили.

Вітання з Днем студента у прозі

Вітаю, студенте! Нехай навчання дається тобі легко, нехай потяг до нових знань не згасає з роками, нехай викладачі будуть до тебе прихильні та справедливі. З Міжнародним днем студента!

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Із Міжнародним днем студента! Нехай осінь приносить не нудьгу, а натхнення для навчання. Нехай зима дасть не застуду, а нові сили для починання. Нехай весна піднесе не сльоту, а щасливе кохання. Нехай літо подарує не хвости, а грандіозні мандрівки. Бажаю успішного навчання та щастя!

Вітання з Днем студента у віршах

Що студенту побажати?

Багато їсти і солодко спати,

Вранці вчасно вставати,

Щоб на пару не проспати.

Бути у формі та здоровим,

До навчання готовим,

Педагогів – добрих, чесних,

Лекцій – гарних, цікавезних,

Світлих, творчих ідей,

І тільки добрих вістей!

***

Нехай іспити самі здаються,

А заліки від щастя сміються!

Радуйся і живи моментом,

Вітаємо із Днем студента!

***

Сьогодні свято – День студента!

Тому хочу щиро побажати:

Щоб сесії завершувалися хепіендом,

А ти з усмішкою міг це згадати!

Листівки та картинки до Дня студента