Привітання з Днем студента: барвисті листівки й картинки, вірші та проза
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Свято з’явилося після трагічної історії з чеськими студентами-патріотами
Щорічно у світі святкують Міжнародний день студента 17 листопада. У 2022 році дата припадає на четвер. Цього дня прийнято вітати всіх, хто зараз перебуває у статусі студента, а самі винуватці урочистості влаштовують вечірки та святкові заходи.
"Телеграф" публікує барвисті картинки та листівки до Дня студента, які можна надіслати у всіх доступних месенджерах своїм знайомим студентам. Також ви можете написати у смс коротке привітання у прозі своїми словами або поділитися святковим віршем.
Історія свята
Міжнародний день студента було встановлено на згадку про чеських студентів-патріотів. Україна відзначає День студента із 1999 року. Зародилося свято раніше. Спочатку дата не асоціювалася з веселістю та радістю, адже 17 листопада 1939 року в Чехословаччині понад 1200 студентів заарештували та помістили до концтабору, причина – акція протесту, яка розпочалася з мирної демонстрації на честь річниці утворення Чехословацької держави, під час якої застрелили студента з медичного факультету. Декого з учнів-арештантів стратили.
Вітання з Днем студента у прозі
Вітаю, студенте! Нехай навчання дається тобі легко, нехай потяг до нових знань не згасає з роками, нехай викладачі будуть до тебе прихильні та справедливі. З Міжнародним днем студента!
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Із Міжнародним днем студента! Нехай осінь приносить не нудьгу, а натхнення для навчання. Нехай зима дасть не застуду, а нові сили для починання. Нехай весна піднесе не сльоту, а щасливе кохання. Нехай літо подарує не хвости, а грандіозні мандрівки. Бажаю успішного навчання та щастя!
Вітання з Днем студента у віршах
Що студенту побажати?
Багато їсти і солодко спати,
Вранці вчасно вставати,
Щоб на пару не проспати.
Бути у формі та здоровим,
До навчання готовим,
Педагогів – добрих, чесних,
Лекцій – гарних, цікавезних,
Світлих, творчих ідей,
І тільки добрих вістей!
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Нехай іспити самі здаються,
А заліки від щастя сміються!
Радуйся і живи моментом,
Вітаємо із Днем студента!
***
Сьогодні свято – День студента!
Тому хочу щиро побажати:
Щоб сесії завершувалися хепіендом,
А ти з усмішкою міг це згадати!