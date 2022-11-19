З Міжнародним днем чоловіків: найкращі листівки та картинки

Герої свята — чоловіки всього світу

Згідно з календарем свят, 19 листопада відзначається Міжнародний чоловічий день.

У суспільстві ця дата з’явилася 24 роки тому. Вперше свято стали відзначати 1999 року. Його святкування відбулося у Тринідад та Табаго. Організатором свята став доктор з університету Вест-Індії Джероме Тілуксінгх. Цю дату він вибрав невипадково: саме 19 листопада народився батько Джероме.

Хоча свято і вважається неофіційним, це не означає, що його не треба відзначати. Чому б не порадувати та не привітати своїх чоловіків у цей особливий день? До того ж прямо зараз наші українські чоловіки захищають країну від навали російських окупантів. Сьогодні можна влаштувати урочистий обід, подарувати їм невеличкі презенти, відправити вітальні картинки із всесвітнім днем чоловіків у соцмережах чи месенджерах.

"Телеграф" підготував на честь свята красиві картинки з Днем чоловіків, листівки зі всесвітнім днем чоловіків з побажаннями щастя та всього найкращого чоловіку 19 листопада. Ви можете без проблем скачати безкоштовно картинки та листівки та відправити через мережу телефоном або на комп’ютер.

Листівки з привітаннями з Днем чоловіків 19 листопада

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