Іменини Михайла: яскраві листівки та привітання з Днем ангела

Іменини Михайла відзначаються в один день з важливим релігійним святом

У понеділок, 21 листопада, православна церква відзначає важливе християнське свято — Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. У народі дата отримала назву Михайлів день. Тоді ж заведено вітати з Днем ангела Михайла.

"Телеграф" розповідає, яке значення має ім’я Михайло. Пропонуємо вам привітати з іменинами всіх знайомих, які носять це красиве ім’я. Ви можете надіслати своїм близьким яскраві листівки у будь-якому з доступних месенджерів.

День ангела Михайла відзначається кілька разів на рік, у тому числі іменини Михайла випадають на 21 листопада 2022 року. Походження імені — давньоєврейське (Мікаель), дослівно перекладається — "Хто як Бог", тобто рівний або подібний до Бога. Є багато інших форм: від Майкла і Мікаїла до Міхеля і Мішеля. Михайли — розумні та допитливі, стають відмінними керівниками. Цінують сімейні традиції і є справжньою опорою для своєї дружини. Доброзичливі і комунікабельні, але іноді можуть бути трохи уразливими.

Привітання з іменинами Михайла у віршах

Михайлику, Михайле! Вітаю зі святом!

Здоров’я бажаю, любові, тепла…

Хай буде душа на добро лиш багата.

Не буде в житті, а ні смутку, ні зла.

Хай Бог тобі гарних людей посилає,

У серці надія та віра живуть.

Щасливої, гарної долі бажаю,

Хай Ангела крила тебе бережуть!

***

Тобі, Михайле, хай Бог допомагає!

Дарує здоров’я й душевне тепло.

А Ангел… Ніколи хай не покидає

І завжди підставить надійне крило.

Листівки до Дня ангела Михайла