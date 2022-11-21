Іменини Михайла: яскраві листівки та привітання з Днем ангела
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Іменини Михайла відзначаються в один день з важливим релігійним святом
У понеділок, 21 листопада, православна церква відзначає важливе християнське свято — Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. У народі дата отримала назву Михайлів день. Тоді ж заведено вітати з Днем ангела Михайла.
"Телеграф" розповідає, яке значення має ім’я Михайло. Пропонуємо вам привітати з іменинами всіх знайомих, які носять це красиве ім’я. Ви можете надіслати своїм близьким яскраві листівки у будь-якому з доступних месенджерів.
День ангела Михайла відзначається кілька разів на рік, у тому числі іменини Михайла випадають на 21 листопада 2022 року. Походження імені — давньоєврейське (Мікаель), дослівно перекладається — "Хто як Бог", тобто рівний або подібний до Бога. Є багато інших форм: від Майкла і Мікаїла до Міхеля і Мішеля. Михайли — розумні та допитливі, стають відмінними керівниками. Цінують сімейні традиції і є справжньою опорою для своєї дружини. Доброзичливі і комунікабельні, але іноді можуть бути трохи уразливими.
Привітання з іменинами Михайла у віршах
Михайлику, Михайле! Вітаю зі святом!
Здоров’я бажаю, любові, тепла…
Хай буде душа на добро лиш багата.
Не буде в житті, а ні смутку, ні зла.
Хай Бог тобі гарних людей посилає,
У серці надія та віра живуть.
Щасливої, гарної долі бажаю,
Хай Ангела крила тебе бережуть!
***
Тобі, Михайле, хай Бог допомагає!
Дарує здоров’я й душевне тепло.
А Ангел… Ніколи хай не покидає
І завжди підставить надійне крило.