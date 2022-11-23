З Днем святого Георгія Побідоносця! Красиві привітання, картинки та листівки та зі святом

Святий Георгій/Юрій Побідоносець є покровителем України, і зокрема Києва та області.

У середу, 23 листопада, православна церква вшановує пам’ять великомученика Георгія Побідоносця. Святий щиро вірив у Бога, і навіть під сильними тортурами не відмовився від своєї віри. Також за життя Георгій встиг здійснити багато чудес, найвідомішим з яких було вбивство змія, який жив у озері, розташованому неподалік Ліванських гір.

"Телеграф" зібрав добірку гарних поздоровлень зі святом у картинках та листівках, щоб ви могли привітати своїх рідних та близьких. Своє послання ви можете надіслати у будь-якому месенджері чи соціальній мережі.

Також зазначимо, що цього дня свої іменини відзначають не лише Георгії. Оскільки лінгвісти вважають, що Юрій – це слов’янська форма імені Георгій, то разом із Жорами день ангела відзначають усі чоловіки, яких назвали Юрами. Привітання для чоловіків із цими іменами "Телеграф" також підготував.

Привітання з Днем Георгія Побідоносця та днем ангела Георгія/Юрія

Раніше "Телеграф" писав про те, які релігійні свята святкують православні християни у листопаді 2022 року. Календар великих церковних свят – у нашому матеріалі.