З першим днем зими! Чарівні привітання у картинках та листівках з 1 грудня

Найкращі привітання з першим днем зими спеціально для читачів "Телеграфа"

На календарі — 1 грудня, а це означає, що кермо влади взяло на себе зиму. І хоч перший її місяць не надто порадує зимовою погодою, всі вже давно звикли, що 1 грудня — це радість, очікування дива та чарівництва.

Зимова пора — це казковий, чудовий час і її справді є за що любити. До того ж наприкінці грудня на нас чекає улюблене багатьма свято — Новий рік. До речі, раніше ми ділилися стильними та модними варіантами нарядів, які ідеально підійдуть для зустрічі 2023 року. А на святковий стіл можна приготувати Олів’є по-новому або яскраву і просту закуску з крабових паличок.

"Телеграф" підготував для вас зворушливі, яскраві та барвисті вітальні листівки, які порадують ваших друзів та нагадають їм про прихід чарівної зими.

Привітання з першим днем зими: картинки та листівки

Нагадаємо, раніше прогноз на майбутню зиму зробив синоптик Владислав Білик. Він розповів, який місяць зими 2022-2023 буде найтеплішим, а який – найморознішим.