Привіт, грудень! Яскраві листівки з першим днем зими українською мовою

Побажайте своїм друзям чудової зими

Ось і настала довгоочікувана зима! І хоча снігом найближчим часом вона нас не порадує, любити її все одно є за що. Казкова зимова пора — це привід великої радості, адже він знаменує швидкі чарівні свята — Різдво, день Святого Андрія, Святого Миколая і, звичайно ж, Новий рік.

І поки зима не несе нам свого снігового покриву, а продовжує косити під осінь, "Телеграф" зібрав красиві снігові картинки та листівки з початком зими, які порадують ваших рідних та друзів, нагадавши їм про прихід зими.

Привітання з 1 грудня: картинки та листівки українською мовою

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, якою буде погода в грудні 2022. Згідно з їх прогнозами, українцям варто готуватися до дощів і мінливих морозів.

Також синоптик Владислав Білик зробив прогноз на майбутню зиму та розповів, якою буде середня температура повітря та назвав найхолодніший та найтепліший місяць узимку 2022-2023.