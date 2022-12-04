З Днем обіймів-2022! Гарні листівки та картинки до ніжного свята

У всьому світі відзначається чудове та душевне свято

Цієї неділі, згідно з календарем свят на грудень-2022, люди у всьому світі відзначають одне з найніжніших свят у році — День обіймів (International Hug Day). Варто зазначити, що його відзначають не лише 4 грудня, а й 21 січня – Національний день обіймів (National Hugging Day).

Ця подія не передбачає ніякого інтимного підґрунтя. 4 грудня не лише закохані пари, а й родичі, близькі друзі, батьки з дітьми під час обіймів обмінюються душевним теплом, яке особливо потрібне на тлі складних подій у нашій країні через війну з росією.

Обійнявши іншу людину, ми ділимося гарним настроєм і підіймаємо його навіть самому похмурому із нас. "Телеграф" зібрав у цьому матеріалі добірку з найкращих листівок та вітальних картинок із Днем обіймів, які наші читачі можуть надіслати близькій людині в соцмережі чи месенджері.

З Днем обіймів-2022 — листівки та картинки

Нагадаємо, що 4 грудня також відзначається церковне свято — Введення у Храм Пресвятої Богородиці. Що не можна робити цього дня, "Телеграф" писав у попередньому матеріалі.