З Днем волонтера 2022! Найкращі листівки та картинки українською мовою

В Україні це свято як ніколи актуальне

Згідно з календарем свят на грудень-2022, у понеділок, 5 числа, у всьому світі відзначають міжнародний День волонтера (повна назва – Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного та соціального розвитку) – International Volunteer Day.

"Телеграф" розповідає про важливість свята для України. Також публікуємо для наших читачів гарні листівки та вітальні картинки до свята Дня волонтера 5 грудня.

Міжнародний день волонтера-2022: історія свята

Свято було засноване у 1985 році з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН. Метою резолюції цієї організації було стимулювання урядами волонтерської діяльності.

У нашій країні волонтерський рух розпочався у 90-ті роки, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року. Для українців це особливе свято, оскільки наймасовішим волонтерський рух став після Революції Гідності, окупації росією Криму та воєнних дій на Донбасі. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року це свято змінилося ще більше. Наразі волонтери продовжують збирати гроші по всьому світу на потреби українських військових: закуповують на них медикаменти й зброю і відправляють все це на передову. Деякі із них пішли добровольцями на фронт.

З Днем волонтера 5 грудня: листівки та картинки українською мовою

Календар церковних свят на грудень 2022 року "Телеграф" публікував раніше.