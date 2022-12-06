З Днем ангела, Олександре! Яскраві листівки та картинки до іменин

У цей день вшановується пам’ять святого князя Олександра Невського

Цього вівторка, 6 грудня, крім святкування Дня Збройних Сил України, православною церквою вшановується пам’ять святого благовірного князя Олександра Невського. У власників цього імені сьогодні іменини.

Чоловіки на ім’я Олександр самовпевнені і наполегливі. З дитинства хлопчики починають проявляти лідерські якості. Олександри дуже товариські, люблять похвалу та визнання. Вони не люблять, коли зачіпають їхнє самолюбство, бо дуже уразливі та злопам’ятні. Водночас Олександри люблять ставити собі великі цілі, які успішно їх досягають.

На честь іменин Олександра "Телеграф" склав добірку яскравих привітань, які обов’язково піднімуть настрій винуватцю урочистостей. Просто надішліть вітальну листівку Олександру в соціальній мережі чи месенджері.

Привітання з Днем ангела Олександра 6 грудня: листівки

Нагадаємо, що у грудні буде багато церковних свят, які є дуже важливими для православних вірян. Зберігайте церковний календар "Телеграфа", щоб не пропустити важливі дати.