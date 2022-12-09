З іменинами Юрія 9 грудня: привітання у листівках і картинках

У День ангела Юрія адресуйте іменинникам гарні привітання у листівках

Цієї п’ятниці, 9 грудня, згідно з церковним календарем на місяць, відзначається народне свято Юріїв день, або Юрій Холодний. Також ця дата присвячується роковинам освячення собору великомученика Георгія Побідоносця в Києві. У власників імені Юрій сьогодні іменини.

За характером Юрій — спокійний і врівноважений. Є хорошим працівником, але здебільшого до вищих посад не завжди прагне. У нього завжди багато друзів і знайомих, а колеги поважають його. Також не секрет, що чоловік з ім’ям Юрій більше зациклений на собі, ніж на проблемах своїх знайомих.

"Телеграф" зібрав гарні вітальні листівки і картинки з іменинами, щоб наші читачі могли привітати всіх своїх знайомих Юріїв із їхнім Днем ангела.

Привітання з Днем ангела Юрія 9 грудня: листівки

Раніше "Телеграф" публікував календар державних свят на грудень 2022 року.