Іменини Юрія 9 грудня: вітання з Днем ангела та яскраві листівки на Юр’єв день

Не забудьте привітати всіх знайомих Юріїв із іменинами

У п’ятницю, 9 грудня, православні відзначають річницю освячення собору великомученика Георгія Побідоносця у Києві. Також він відомий як Святий Юрій, тому народне свято отримало назву Юр’єв день і вважається іменинами всіх власників цього гарного імені.

"Телеграф" підготував добірку яскравих та барвистих листівок, присвячених Дню ангела Юрія. Не забудьте привітати своїх близьких, друзів та просто добрих знайомих на ім’я Юрій у Юр’єв день. Картинку можна відправити у будь-якому з доступних месенджерів.

Святий Юрій також відомий як Георгій Побідоносець (одна з форм цього імені). Цей великомученик був християнином, через що зазнав гонінь і жорстоких знущань за правління імператора Діоклетіана, який був язичником. Святий стійко виніс усі тортури і, за легендами, умів воскресати людей та звірів. Вважається небесним покровителем київських князів.

Юр’єв день 2022: красиві листівки

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще важливі свята чекають на українців цього місяця. Дізнатися про це допоможе календар церковних дат на грудень-2022. До речі, наприкінці року в Україні відзначатимуть Різдво за григоріанським календарем. Ми розповідали, у чому різниця між датами 25 грудня та 7 січня.