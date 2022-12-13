З Днем Андрія Первозванного 2022: душевні привітання зі святом у картинках та листівках

Не забудьте привітати своїх рідних із цим світлим святом

У вівторок, 13 грудня, згідно з церковним календарем, відзначається День Святого Андрія Первозванного. Це день пам’яті про святого, який став першим із дванадцяти апостолів Христа. У народі називають "Андріїв день", "Андрія", "Андрій Зимовий".

Цього дня заведено відвідувати богослужіння у церкві та молитися святому апостолу. А незаміжні дівчата просять у святого про сімейне щастя, а також проводять різноманітні ворожіння у ніч перед святом.

"Телеграф" підготував для вас добірку гарних та душевних привітань із Днем Андрія Первозванного, яке ви зможете відправити у соцмережі чи месенджері своїм рідним, знайомим та друзям. Красиві картинки та листівки – у матеріалі.

Привітання з Днем Андрія Первозванного: листівки та картинки

Нагадаємо, що, як і будь-яке інше церковне свято, цього дня є свої традиції та заборони. Що категорично не можна робити у День пам’яті Андрія Первозванного – читайте у матеріалі "Телеграфа".