З Днем ангела, Варвара 2022: дуже милі привітання у листівках і картинках

Привітайте жінок з ім’ям Варвара з їхніми іменинами 17 грудня

У суботу, 12 грудня, православною церквою згадується великомучениця Варвара Іліопольська. У власниць цього імені сьогодні іменини.

Святій Варварі прийнято молитися про щастя, жінкам про вдале заміжжя, вагітність, про зцілення від хвороб та здоров’я дитини. Також у святої просять про захист, допомогу у нелегкій справі.

На честь іменин Варвари "Телеграф" склав добірку гарних привітань, які точно піднімуть настрій винуватці урочистості. Просто надішліть вітальну листівку Варварі у соціальній мережі або месенджері.

Привітання з Днем ангела Варвари 17 грудня: листівки

Нагадаємо, що у грудні буде багато церковних свят, які є дуже важливими для православних вірян. Зберігайте церковний календар "Телеграфу", щоб не пропустити важливі дати.