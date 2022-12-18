З Ханукою 2022! Красиві привітання, листівки та картинки зі святом

Ханука – це свято перемоги добра над злом, світла – над пітьмою.

З 18 по 26 грудня відзначається головне свято в іудаїзмі Ханука. Це велике свято, яке присвячене диву, яке відбулося ще в 164 році до нашої ери під час освячення Храму після перемоги війська Єгуди Маккавея над військами царя Антіоха. Його також називають "Свято восьми свічок" або "Свято вогнів".

Традиційно свято відзначається вісім днів, протягом яких євреї з усього світу запалюють по одній свічці у світильнику ханукії щодня. Тобто першого дня запалюється одна свічка, другого — дві, тощо.

Найпопулярнішим привітанням з Ханукою є слова Хаг Ханука самеах у перекладі з івриту це означає "Радісного (веселого) свята Ханука!".

Привітання з Ханукою 2022: картинки та листівки

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