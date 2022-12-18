Душевні привітання з Днем святого Миколая 2022 року своїми словами

Обов’язково привітайте дорогих вам людей із цим світлим святом

Новорічні свята, згідно з церковним календарем, розпочинає свято на честь святого Миколая, який відзначається 19 грудня. Зазначимо, що він припадає на Різдвяний пост, який закінчиться лише 6 січня.

Свято Миколи особливо люблять діти, адже вранці 19 грудня під подушками вони знаходять подарунки. Також святий Миколай, який, звичайно ж, "підробляють" батьки, може сховати солодкі презенти у взуття.

Однак це зовсім не означає, що повнолітніх рідних та близьких не треба вітати. З нагоди свята святого Миколая "Телеграф" підготував барвисті листівки та теплі побажання у прозі, які можна надіслати у месенджері чи соцмережах.

Привітання з Днем святого Миколая: картинки та листівки

Привітання з Днем святого Миколая у прозі

День святого Миколая чудовий свято, вітаємо вас дорогі, бажаємо, щоб ви відчули чудеса, у кожного з нас серця, як забутий храм, нехай чудотворець іскрами добра заповнити порожнечу і полум’я захоплення займеться, і ми завжди будемо прагнути, і тулитися до прекрасного диву. Вірте, допомога завжди буде надіслана кожному прагне до вогню щедрості.

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Вітаю з Днем Святого Миколая, бажаю, щоб віра і слухняність завжди жили в твоїй душі і тоді ангели-помічники виконають всі твої заповітні бажання, а доля піднесе самі довгоочікувані подарунки. Бажаю, щоб кожен ранок у твоєму житті світили яскравим сонячним світлом, посмішками близьких людей і чистотою помислів на прийдешній день.

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День святого Миколая — чарівне свято, який приносить дітям приємні подарунки, а дорослим радість і щастя. Хочу побажати вам домашнього затишку, удачі і радості від кожного прожитого дня.

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Нехай Святий Миколай прийде з справжнім дивом і довгоочікуваними приємними подарунками! Нехай він принесе багато-багато радості, щастя і позитивних емоцій! Наповни цей день сонячним настроєм, добром і любов’ю!

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Вітаю з Днем Святого Миколая, зі святом радості і щедрих подарунків. Бажаю знайти під подушкою смачну шоколадку і добре побажання, розділити радість і втіха з коханими і близькими людьми, наповнити свій будинок святковим затишком і променистим щастям.

Раніше "Телеграф" писав, які свята українці відзначають у грудні 2022 року.