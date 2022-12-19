Іменини Миколая: яскраві листівки і душевні привітання з Днем ангела

День ангела Миколая відзначається разом із одним важливим зимовим святом

У понеділок, 19 грудня 2022 року, українці шанують Святого Миколая, залишаючи дітям під подушками солодощі. Але й в цей день прийнято вітати усіх чоловіків на ім’я Миколай з іменинами. Тож День Святого Миколая – одна з дат, що вважається їхніми іменинами.

"Телеграф" підібрав для вас яскраві листівки і красиві картинки з іменинами Миколая 19 грудня. Ви можете завантажити зображення і надіслати своїм рідним, друзям, колегам і всім іншим знайомим володарям цього чудового чоловічого імені в будь-якому доступному месенджері. Також можна порадувати Миколая душевним віршем або привітання у прозі своїми словами.

Привітання з Днем ангела Миколая у віршах і прозі

Микола, з днем Ангела щиро вітаю,

Блакитного неба і щастя без краю!

Здоров’я прекрасного, дуже міцного,

Везіння, терпіння і ласки від Бога!

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Миколо, з іменинами! Хай Ангел береже й захищає тебе, а поруч будуть лише достойні люди. В твій День ангела бажаю здоров’я, добра, миру, любові, здійснення мрій та Божої опіки!

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Вітаю з Днем ангела, Миколо! Нехай Святий Миколай надихне на милосердя і подарує віру в світле щасливе майбутнє. Здоров’я, щастя, добробуту і якнайскорішої перемоги! З іменинами!

Листівки з іменинами Миколая