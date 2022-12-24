З Різдвом 2022 року! Душевні привітання зі святом своїми словами

На Різдво не обійтися без гарних листівок та привітань

Різдво Христове — це найважливіша церковна подія, що зараховується до великих дванадцяти свят. Цього дня віряни святкують народження немовляти Ісуса від Пресвятої Діви Марії. Згідно з переказами, Христос народився у Віфлеємі (місто на західному березі річки Йордан у Палестині).

В Україні Різдво відзначається двічі: 25 грудня, як святкують християни західного обряду, і 7 січня — як віряни східного обряду. Обидва варіанти мають офіційний статус.

"Телеграф" вітає всіх із Різдвом і бажає своїм читачам радісних подій, достатку в будинку, міцного здоров’я та міцної віри в удачу. А щоб ви могли побажати це своїм рідним і близьким, ми зібрали для вас добірку найкрасивіших картинок, листівок і побажань у прозі з Різдвом.

Привітання з Різдвом 25 грудня: картинки та листівки

Привітання з Різдвом 25 грудня у прозі

Від щирого серця хочу привітати вас з Різдвом Христовим, з найсвітлішим святом. Нехай біди та тяготи життя ніколи не відвідають Ваш будинок, нехай перебуває з Вами лише щастя та успіх.

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Вітаю з радісним та світлим святом – Різдвом Христовим! Нехай у твоєму житті панує мир, спокій та добро! Нехай горе та нещастя обходять стороною твій дім! Щастя, удачі та успіху всій твоїй родині, друзям та рідним!

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Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято хочеться побажати миру та спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, кохання, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, більше радості, міцного здоров’я та всіх благ!

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У світлу та чарівну Різдвяну ніч збуваються заповітні бажання та трапляються справжні дива. Вітаю Вас з Різдвом і бажаю, щоб у будинку завжди панувала любов та злагода, щоб щодня траплялися маленькі чудеса, а доля дарувала приємні сюрпризи. Зі святом!

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Вітаю з Різдвом і бажаю всю сім’ю зібрати за святковою вечерею та подарувати кожній близькій людині тепло свого кохання. Бажаю, щоб успіх від тебе не відвертався, щоб щастя в житті постійно множилося, а здоров’я з кожним днем міцніло.

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Вітаю з Різдвом! У цей світлий день бажаю добра, любові та щастя, добробуту, успіху та міцного здоров’я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас та Ваших близьких від усіх негараздів, а в душі запанують віра, спокій та благодать. Зі світлим святом Різдва!

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Різдво та Новий рік. Також у нас є добірка простих колядок, які легко запам’ятовуються.