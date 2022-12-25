Яскраві відеовітання з Різдвом 2022 українською мовою, картинки та листівки

Красиві вітання з Різдвом 2022 спеціально для наших читачів

Різдво Христове – це велике християнське свято, день, коли народився син Божий Ісус Христос. 2022 року 25 грудня припадає на неділю.

Для українців Різдво Христове – це сімейне свято, під час якого вся родина збирається за одним столом, шануючи народження Ісуса Христа. Зазначимо, що святкування починається із Святвечора (24 грудня), і за стіл можна сідати, коли у небі зійде перша вечірня зоря.

Цього дня заведено вітати рідних та близьких зі святом, а гарні листівки та душові вітання — це чудовий варіант для привітання з цим великим святом. Ми зібрали для вас найкращі вітання до Різдва Христового українською мовою, якими ви зможете привітати своїх рідних та близьких.

Привітання з Різдвом 25 грудня: картинки та листівки

Відеовітання з Різдвом 25 грудня

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