Привітання з прийдешнім Новим роком-2023: красиві листівки і картинки

Привітайте своїх рідних із прийдешнім Новим роком

До Нового року залишилось буквально декілька днів. А це означає, що потрібно вже зараз вітати близьких, друзів, родичів із прийдешнім святом.

Не слід забувати, що 2023 рік пройде під заступництвом Чорного Водяного Кролика. Наступні 12 місяців будуть більш сприятливими або, принаймні, менш видовищними, ніж в рік Тигра, що минає. Кролик принесе те, чого українцям не вистачало цього року: мир та успіх, а також віримо, що 2023-й ознаменується повною перемогою України у війні з російським окупантом.

"Телеграф" підготував добірку гарних листівок із найдобрішими та найсвітлішими побажаннями на Новий рік-2023.

Красиві новорічні привітання з Новим роком-2023

Якщо не хочете роздратувати символ 2023 року — Водяного Кролика, потрібно знати, в яких прикрасах не можна зустрічати цей Новий рік.