З прийдешнім 2023-м роком! Душевні привітання своїми словами, листівки

Найкращі привітання з прийдешнім Новим 2023-м роком – у добірці "Телеграфу"

Новий рік є одним із найулюбленіших свят українців. Попри те, що він цього року буде затьмарений воєнними подіями, які розгорнулися в нашій країні через російську агресію, ми не збираємося відмовлятися від простих радощів життя. Нагадаємо, що 2023 рік пройде під заступництвом Чорного Водяного Кролика, який, згідно з астрологією, символізує мир та успіх. Віримо, що новий рік ознаменується перемогою України у війні із російським окупантом.

Напередодні свята прийнято загадувати бажання, мріяти, планувати майбутнє. Щоб усе збулося, потрібно підготуватися заздалегідь — приготувати найкращі побажання та тости.

"Телеграф" зібрав гарні побажання для привітань із Новим роком у прозі, листівках та картинках. Читайте, вибирайте та зберігайте для привітань близьких людей!

Привітання з прийдешнім Новим роком-2023

Вітаємо Вас із наближенням найрадіснішого, найдобрішого, найчарівнішого свята — Нового року! Нехай цей рік стане чередою щасливих і радісних днів, наповнених любов'ю, добром та вірою у краще!

З прийдешнім Новим роком! Нехай цей рік подарує добробут, обов'язково міцне здоров'я, зміцнить віру у майбутнє. Бажаємо здійснення заповітних мрій, вдалих стартів, нових перспектив, хай цей рік буде для всіх вас плідним та щасливим!

З прийдешнім Новим роком! Нехай Новий рік принесе в оселю все найкраще: любов, радість, здоров'я та достаток. Нехай Новий рік буде насичений приємними подіями та емоціями, а близькі та рідні будуть поряд.

З прийдешнім Новим роком! Нехай він неодмінно принесе з собою удачу, радість, здоров'я та багато приємних зустрічей. Бажаю, щоб у новому році збулися найзаповітніші бажання, щоб щодня був наповнений щастям, і не залишилося місця для смутку. І, звичайно, я бажаю гори подарунків. З прийдешнім!

Якщо не хочете роздратувати символ 2023 року — Водяного Кролика, потрібно знати, в яких прикрасах не можна зустрічати цей Новий рік.